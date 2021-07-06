В Офісі президента відреагували на позов Порошенка до Зеленського

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "дивним і абсурдним" позов Петра Порошенка до Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити оригінали так званих "плівок Бігуса", повідомляє Новое время.

За словами адвокатів Порошенка, скандальні записи, на яких фігурує лідер "Євросолідарності" та нардеп від прокремлівської ОПЗЖ Віктор Медведчук, журналісти отримали з ОПУ.

Крім того, вони стверджують, що Bihus.Info опублікував далеко не все, що було у його розпорядженні, у зв’язку з чим й звернулися до суду, щоб зобов’язати Зеленського оприлюднити всі записи у первісному вигляді.

Своєю чергою Подоляк запевнив, що позов, поданий адвокатами Порошенка, "просто юридичний спам і не більше".

"Коментувати його серйозно або якось оцінювати перспективи — неможливо. На мій погляд, одне з двох. Або адвокати Порошенка генерують хоча б якусь помітну активність, щоб виправдовувати витрати на їх утримання. Або у самого Порошенка вже вичерпалися ідеї на рахунок того, як перекривати негатив від реально існуючих взаємовідносин з Медведчуком" , — заявив радник глави ОПУ.