У Білому домі Росії пригрозили за кібератаки

У Білому домі попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки в США, повідомляє Факти.ICTV.

Про це заявила офіційний представник адміністрації Джейн Дженніфер Псакі і додала, що якщо РФ не буде боротися з кібератаками, які відбуваються з їх території, то Сполучені Штати залишають за собою право відповіді.

Дженніфер Псакі підкреслила, що Америка не звинувачує офіційну владу Російської Федерації в цих атаках, але це не звільняє її від відповідальності.

"Навіть якщо злочинні суб'єкти роблять ці дії проти США чи американських організацій з приватного сектора, навіть якщо російська влада не залучена, то вона несе відповідальність" , - озвучила Дженніфер Псакі точку зору адміністрації і президента.

За словами представниці Білого дому, США наполягає на відповідальності РФ і буде діяти, якщо Росія не буде боротися з кіберзлочинцями всередині країни.