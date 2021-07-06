Сім країн підтримали санкції ЄС проти Білорусі

Сім держав, які не є членами Європейського Союзу, приєдналися до санкцій спільноти проти Білорусі, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, оприлюдненому у вівторок, 6 липня. Рішення ввести обмежувальні заходи проти республіки ухвалила влада Північної Македонії, Чорногорії, Сербії, Албанії, Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії.

Ідеться про приєднання до четвертого пакета санкцій ЄС щодо Білорусі, прийнятого 21 червня у відповідь на перехоплення Мінськом літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.