Сім країн підтримали санкції ЄС проти Білорусі
Сім держав, які не є членами Європейського Союзу, приєдналися до санкцій спільноти проти Білорусі, повідомляє Кореспондент.
Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, оприлюдненому у вівторок, 6 липня. Рішення ввести обмежувальні заходи проти республіки ухвалила влада Північної Македонії, Чорногорії, Сербії, Албанії, Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії.
Ідеться про приєднання до четвертого пакета санкцій ЄС щодо Білорусі, прийнятого 21 червня у відповідь на перехоплення Мінськом літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
"Рішення означає, що національна політика країн узгоджується з рішенням Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - зазначено в прес-релізі.