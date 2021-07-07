Названо оборонні компанії в Криму, котрих змусили працювати на РФ
Оприлюднено список українських оборонних підприємств, які після окупації Криму росіяни змусили працювати на РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Список опублікували під час пресконференції з презентацією досліджень експертів на тему: "Кроки до деокупації Криму: перші результати роботи "Кримської платформи", на телеканалі "Дом". Презентацію організували Міністерство закордонних справ України та Центр оборонних стратегій.
Під час пресконференції учасники назвали 13 українських оборонних підприємств у Криму, захоплених Росією.
До списку входять:
- Феодосійська суднобудівна компанія "Море";
- державне підприємство "Феодосійський оптичний завод";
- публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент", Сімферополь;
- державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит", Феодосія;
- державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем", Феодосія;
- державне підприємство "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод";
- державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство";
- державне підприємство "Склопластик", Феодосія;
- державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" Міністерства оборони України;
- державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець", Севастополь;
- державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум'я", Севастополь;
- державне підприємство "Науково-дослідний центр "Вертоліт", Феодосія;
- державне підприємство "Конструкторське бюро радіозв'язку", Севастополь.