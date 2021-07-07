Названо оборонні компанії в Криму, котрих змусили працювати на РФ

Оприлюднено список українських оборонних підприємств, які після окупації Криму росіяни змусили працювати на РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Список опублікували під час пресконференції з презентацією досліджень експертів на тему: "Кроки до деокупації Криму: перші результати роботи "Кримської платформи", на телеканалі "Дом". Презентацію організували Міністерство закордонних справ України та Центр оборонних стратегій.

Під час пресконференції учасники назвали 13 українських оборонних підприємств у Криму, захоплених Росією.

До списку входять: