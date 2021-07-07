У Тюмені чоловік взяв у заручники людей в "Ощадбанку"

У російській Тюмені вранці в середу, 7 липня, невідомий взяв у заручники кількох людей. Злочинець вимагає видати йому велику суму грошей, повідомляє Страна.ua.

Біля "Ощадбанку" знаходяться озброєні люди в касках. Правоохоронці оточили територію і просить всіх її покинути. Силовики перекрили тракт, де знаходиться відділення банку. Автомобілі на цю ділянку дороги не пускають. Жителів перших поверхів сусідніх будинків евакуювали

За попередньою інформацією, в заручниках, три людини, серед них - співробітники банку.

Повідомляється, що чоловік в масці, з рюкзаком з якого стирчали дроти, зайшов до відділення банку близько 9:20 і передав записку з вимогою видати йому 15 млн рублів. Це сталося на вулиці Червішевський тракт. Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку, на першому поверсі якого розташований захоплений офіс банку.