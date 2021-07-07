У Китаї презентували електромобіль за ціною б/у Ланоса

У Китаї презентували недорогий електромобіль Lingbao Coco.

З осені він надійде в продаж за дуже привабливою ціною 26 800 - 40 800 юанів ($4100-6300).

Приблизно стільки ж коштує і Wuling Hongguang Mini EV, який обігнав за популярністю Теслу і став найпопулярнішим електрокаром в світі.

Однак, на відміну від нього, Lingbao Coco є чотиримісним. Та й розміри побільше - 3548 мм в довжину, 1536 мм в ширину і 1588 мм у висоту при колісній базі в 2300 мм.

Хоча китайський електромобіль і бюджетний, але в салоні є і цифрова приборка, і великий 9-дюймовий тачскрін. А ще звертають на себе увагу передні крісла з інтегрованими підголівниками. У топової версії є кондиціонер, парктронік і Bluetooth.

Електромотор розвиває 41 к. с. і 95 Н∙м і розганяє Lingbao Coco до 100 км/год. Електрокар оснащують літій-залізофосфатними батареями, причому доступні дві модифікації - з запасом ходу 120 і 220 км.