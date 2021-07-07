Суд визнав банкрутом "Богдан Моторс" Гладковського

Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія" Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру, повідомляє Finbalance.

20 квітня Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів на 6,7 млрд грн, внісши в нього в тому числі вимоги:

"Укрексімбанку" - на 1,64 млрд грн (з яких 748 млн грн - як забезпечені заставою / іпотекою майна боржника; 894,1 млн грн - 4 черга; 0,16 млн грн - 6 черга);

UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн (з яких 1,53 млрд грн - як забезпечені заставою / іпотекою майна боржника; 70,45 млн грн - 4 черга; 177,5 млн грн - 6 черга);

"Міжнародного інвестиційного банку" - 181,6 млн грн (як забезпечені заставою / іпотекою майна боржника;

"Саревін Інвестментс ЛТД" - 2,35 млрд грн (4 черга);

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бріз" від імені якого діє ТОВ "КУА" Ф'южн Капітал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" - 349,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" - 5,9 млн грн (4 черга).

У "Саревін Інвестментс ЛТД", ПАТ "ЗНВКІФ "Бріз" від імені якого діє ТОВ "КУА" Ф'южн Капітал Партнерз", ТОВ "Автомобільна група "Богдан" простежується зв'язок з боржником, який входить у корпорацію "Богдан" Олега Гладковського.

5 листопада 2020 року Госпсуд Дніпропетровської області визнав банкрутом ще одну пов'язану з корпорацією "Богдан" компанію - ТОВ "Мегатерм" (раніше називалося ТОВ "Мега Авто Логістик"). Ініціатор процедури банкрутства - ТОВ "Хюндай Мотор Україна" (теж пов'язане з "Богданом").