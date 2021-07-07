Зеленський обговорить з Меркель "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час робочого візиту 12 липня до Німеччини має намір обговорити з канцлером ФРН Ангелою Меркель тематику енергетичної безпеки в контексті будівництва магістрального газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Питання "Північного потоку-2" - це питання глобальне, і я очікую розмови щодо нього з пані Меркель... Це важливо для енергетичної безпеки не лише України, а всієї Європи", - заявив Зеленський на спільному з президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу у вівторок у Вільнюсі.

Він зазначив, що сьогодні багато країн ЄС розділені в питанні будівництва "Північного потоку-2", оскільки, на погляд Зеленського, "важко знайти баланс між безпекою та економікою".

"Мені здається, що питання "Північного потоку-2"- це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетне для тих чи інших країн, коли вони не відчувають відсутності безпеки, а думають про економіку" , - сказав президент України.