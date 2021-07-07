Президента Гаїті застрелили у власній резиденції

Невідомий застрелив президента Гаїті Жовенеля Моїзf в його приватній резиденції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Клод Жозеф, повідомляє Лента.Ру.

Глава уряду заявив, що група невстановлених осіб напала на резиденцію лідера держави приблизно о першій годині ночі з 6 на 7 липня. Один з них наніс Моїзу смертельне вогнепальне поранення. Відзначається, що деякі зі зловмисників розмовляли іспанською мовою.

Жозеф підкреслив, що засуджує цей "одіозний, нелюдський і варварський акт". За його словами, ситуація з безпекою в країні знаходиться під контролем.

7 лютого повідомлялося, що на Гаїті запобігли замаху на президента і державний переворот. Поліція затримала 20 осіб, у них вилучили вогнепальну зброю. За день до цього в країні відбулися зіткнення між силами правопорядку і членами угруповання "Фантом 509". Ця екстремістська організація складається з колишніх поліцейських і військових. Бойовики приїхали на мотоциклах в столицю країни Порт-о-Пренс і відкрили вогонь у натовпі, викликавши паніку.