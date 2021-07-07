Ванна 4 кв.м: Великі плани на маленьку площу

Дуже часто ванні кімнати в старих повоєнних і радянських забудовах мають всього 4 квадратних метра корисної і такої необхідної кожній людині площі. Тут, як то кажуть, виникає конфлікт інтересів: великі плани по ремонту, але банальна причина недолік площі на їх реалізацію, повідомляє Remontbp.

Перепланування ванної кімнати

Перед тим, як почати перепланування або ремонтні роботи у своїй невеликій ванній кімнаті, обов'язково потрібно врахувати розташування водопровідних і каналізаційних труб, сантехніки, вентиляційних каналів.

Прекрасно економлять місце в маленькій ванній: компактна душова кабіна, підвісна раковина, пральна машина з вертикальним завантаженням білизни за умови розташування її у ванній кімнаті.

Обов'язково використовувати, якщо такі є в будові, різні ніші і поглиблення для застосування в якості поличок для аксесуарів або для того, щоб заховати санітарно-технічні комунікації.

У будь-якому випадку, на даному етапі Ви повинні визначитися з тими предметами санітарної та побутової техніки, яку вважаєте за необхідне розмістити у ванній: кабіна, кутова ванна, унітаз, раковина, меблі, аксесуари, а також озвучити свої переваги щодо дизайну та інтер'єру.

Інтер'єр ванної

Саме створення унікального інтер'єру - це останній завершальний етап перетворення ванної кімнати, що розташувалася на невеликій площі площею 4 квадратних метри. І завершити, в деяких випадках доповнити, дизайн можна інтер'єрними хитрощами: акцентами і аксесуарами в різних стилях інтер'єру.

Навіть невеликі ванні кімнати можна оформити в найпопулярніших стилях: класичному і неокласичному, сучасному, мінімалістичному, морському, скандинавському, середземноморському, англійською, східному, кантрі, ретро, прованс, арт-деко, екостиль, хай-тек.

Сучасні ванні кімнати

Сьогодні, ванна кімната - це не тільки гарний ремонт, але і сучасні технології в ремонтних і дизайнерських рішеннях. Користується неймовірним попитом тепла підлога, який для ванної кімнати просто незамінний. Підвісні сантехнічні вироби, що відрізняються високою ергономічністю.

Сучасні, в тому числі, автоматичні вентиляційні системи, що дозволяють атмосфері ванної кімнати не перенасичуватися вологою і сторонніми неприємними запахами.

Різні інноваційні системи освітлення, в тому числі багаторівневі, сенсорні і автоматичні, різноманітні види ламп, світильників та підсвітки.

Великий вибір розсувних і розкладних міжкімнатних дверей, що дозволяють економити і без того обмежений простір.