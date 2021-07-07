Кабмін ввів нову відпустку для батьків

Кабмін ввів нову відпустку для батьків

Кабінет міністрів розробив механізм отримання відпустки для батьків, які хочуть отримати відпустку після народження дитини. Також такою відпусткою зможуть скористатися бабуся чи дідусь в разі, якщо немає батька, повідомляє Обозреватель.

Відповідний документ ухвалено на засіданні уряду 7 липня. Так, відпустку зможуть отримати не тільки чоловіки, але й батьки, які не перебувають у шлюбі з матір'ю дитини, проте ведуть спільний побут.

Як отримати відпустку:

  • звернутися із заявою до роботодавця;
  • надати свідоцтво про народження дитини;
  • відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;
  • відпустка не може бути довша за 14 днів;
  • відпустку можна взяти грошима, розділити на кілька частин.
Українці отримають нову відпустку
Українці отримають нову відпустку. Джерело: КМУ
Якою буде відпустку
Якою буде відпустку. Джерело: КМУ
"Відпустка призначається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустка має бути використаною працівником не пізніше 104-го дня з моменту народження дитини", – йдеться в документі.

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