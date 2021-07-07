Кабмін ввів нову відпустку для батьків
Кабінет міністрів розробив механізм отримання відпустки для батьків, які хочуть отримати відпустку після народження дитини. Також такою відпусткою зможуть скористатися бабуся чи дідусь в разі, якщо немає батька, повідомляє Обозреватель.
Відповідний документ ухвалено на засіданні уряду 7 липня. Так, відпустку зможуть отримати не тільки чоловіки, але й батьки, які не перебувають у шлюбі з матір'ю дитини, проте ведуть спільний побут.
Як отримати відпустку:
- звернутися із заявою до роботодавця;
- надати свідоцтво про народження дитини;
- відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;
- відпустка не може бути довша за 14 днів;
- відпустку можна взяти грошима, розділити на кілька частин.
"Відпустка призначається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустка має бути використаною працівником не пізніше 104-го дня з моменту народження дитини", – йдеться в документі.