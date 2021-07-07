Кабмін ввів нову відпустку для батьків

Кабінет міністрів розробив механізм отримання відпустки для батьків, які хочуть отримати відпустку після народження дитини. Також такою відпусткою зможуть скористатися бабуся чи дідусь в разі, якщо немає батька, повідомляє Обозреватель.

Відповідний документ ухвалено на засіданні уряду 7 липня. Так, відпустку зможуть отримати не тільки чоловіки, але й батьки, які не перебувають у шлюбі з матір'ю дитини, проте ведуть спільний побут.

Як отримати відпустку:

звернутися із заявою до роботодавця;

надати свідоцтво про народження дитини;

відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;

відпустка не може бути довша за 14 днів;

відпустку можна взяти грошима, розділити на кілька частин.

Українці отримають нову відпустку. Джерело: КМУ

Якою буде відпустку. Джерело: КМУ