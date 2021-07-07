Кабмін затвердив порядок надання декрету для чоловіків

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні, повідомляє Деловая столица.

"Кабмін затвердив порядок надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини для чоловіка, батька дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі, та для бабусі, дідуся чи іншого повнолітнього родича одинокої матері" , — зазначив Олексій Гончаренко.

Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих днів. Працівник має використати декрет не пізніше 104-го дня з дня народження дитини.

Нагадаємо, в Україні зрівняли чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку. На початку травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.