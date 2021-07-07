Кабачки: яка користь чи шкода для здоров'я

Кабачки є кустовим різновидом всім відомого гарбуза. Вони мають довгасту форму і можуть вживатися у їжу як в вигляді свіжоприготованого продукту, так і в якості консервації, повідомляє Realist.

У кабачках міститься маса корисних вітамінів і мікроелементів, таких як С, РР, В1, В2, В6. У них багато калію, заліза і каротину. Калорійність кабачків становить всього 27 ккал на 100 грамів, тому його можна приймати в їжу людям, які дотримуються особливої дієти.

Цей овоч підходить практично всім людям, бо він легко засвоюється. Його можна вживати дітям, а також хворим, що страждають від проблем з травленням.

Кабачки беруть активну участь в боротьбі з інфекціями, так як в 100 грамах цього продукту міститься 17% добової норми вітаміну С. Що міститься в них калій корисний тим, хто страждає від набряків через серцеву недостатність. У насінні кабачка багато Омега-3, незамінної жирної кислоти, необхідної для здоров'я шкіри і волосся.

Протипоказань у цього овоча практично немає, проте людям з хронічною нирковою недостатністю може нашкодити високий вміст калію, що міститься в кабачках. Також не варто вживати в їжу кабачки людям з виразкою і гастритом і тим, які мають проблеми з жовчним міхуром, печінкою і нирками. Не радять його є і вагітним з підвищеною секрецією шлункового соку.