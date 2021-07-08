В Україні стартував продаж нового Mercedes C-Class
Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні анонсувало старт продажів нового C-Class. Автомобіль буде доступний як в кузові седан, так й універсал, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє прес-служба виробника. Поява новинки у салонах офіційних дилерів очікується до кінця поточного місяця.
Новий Mercedes-Benz C-Class першим серед класичних представників модельного ряду став на шлях повної електрифікації своєї лінійки – завдяки "м'яким" гібридам з 48-вольтової технологією та інтегрованим стартер-генератором, а також гібридам PHEV. Серед його технічних витребеньок такі опції, як фари головного освітлення Digital Light та функція подруливания задніх коліс.
Спочатку для новинки будуть доступні п'ять силових агрегатів. Зокрема, лінійка бензинових моторів представлена модифікаціями С 180 (170 к.с.), С 200 (204 к.с.) та С 300 (258 к.с.). Останні дві версії можна замовити з повнопривідною трансмісією. Шанувальникам дизельних моторів адресовані дві версії – C 220 d (200 к.с.) та C 300 d (265 к.с.). Спочатку українським покупці будуть запропоновані 10 різних модифікацій новинки у двох кузовах.
Вартість нового C-Class в Україні стартує з позначки 43 178 євро за седан C 180, а базовий універсал C 220 d обійдеться мінімум в 49 874 євро.