В Україні стартував продаж нового Mercedes C-Class

Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні анонсувало старт продажів нового C-Class. Автомобіль буде доступний як в кузові седан, так й універсал, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба﻿ виробника. Поява новинки у салонах офіційних дилерів очікується до кінця поточного місяця.

Новий C-Class буде доступний в Україні у двох кузовах. Джерело: Daimler

Новий Mercedes-Benz C-Class першим серед класичних представників модельного ряду став на шлях повної електрифікації своєї лінійки – завдяки "м'яким" гібридам з 48-вольтової технологією та інтегрованим стартер-генератором, а також гібридам PHEV. Серед його технічних витребеньок такі опції, як фари головного освітлення Digital Light та функція подруливания задніх коліс.

Салон нового Mercedes-Benz C-Class. Джерело: Daimler

Спочатку для новинки будуть доступні п'ять силових агрегатів. Зокрема, лінійка бензинових моторів представлена модифікаціями С 180 (170 к.с.), С 200 (204 к.с.) та С 300 (258 к.с.). Останні дві версії можна замовити з повнопривідною трансмісією. Шанувальникам дизельних моторів адресовані дві версії – C 220 d (200 к.с.) та C 300 d (265 к.с.). Спочатку українським покупці будуть запропоновані 10 різних модифікацій новинки у двох кузовах.

Спочатку українським покупці будуть запропоновані 10 різних модифікацій новинки в двох кузовах. Джерело: Daimler

Вартість нового C-Class в Україні стартує з позначки 43 178 євро за седан C 180, а базовий універсал C 220 d обійдеться мінімум в 49 874 євро.