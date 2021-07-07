На кордоні зі Словаччиною чоловік спалив своє авто

На пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" зі Словаччиною чоловік спалив своє авто та намагався втекти від прикордонників.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Чоловік підпалив своє авто Škoda Octavia на словацькій частині кордону.

"За попередньою інформацією, власник автомобіля іноземною реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми з документами, а потім намагався втекти на українську територію, де його і затримали українські прикордонники та одягли на нього наручники", - написав журналіст.

За даними Глаголи, затриманий є громадянином Чехії.