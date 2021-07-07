Діставала телефон: під Одесою дівчинка задихнулася у вигрібній ямі

Під Одесою стався трагічний випадок-16-річна дівчинка провалилася у вигрібну яму в туалеті у дворі будинку, і задихнулася парами каналізаційних газів, повідомляє РБК-Україна.

За даними пресслужби поліції Одеської області жахливе Надзвичайна подія сталася 7 липня середу в місті Арциз Болградського району. Дівчинку знайшли вже без ознак життя. На місці трагічного нещасного випадку працювали правоохоронці територіального підрозділу поліції.

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Попередньо встановлено, що дівчинка-підліток в туалеті випадково впустила в яму мобільний телефон, і вирішила його дістати, але провалилася сама. У підсумку школярка загинула, задихнувшись через каналізаційні гази.

Обставини загибелі неповнолітньої розслідуються. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Подію було кваліфіковано за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Автор: Володимир Костирін