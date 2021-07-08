Виявлено останки динозавра, що жив 103 млн років тому

У США в штаті Орегон знайшли останки динозавра віком 103 млн років. Частина хребця належить одному з двох зразків динозаврів, коли-небудь знайдених у штаті, повідомляє Обозреватель.

Першу знахідку зробили ще в 2015 році. Обидві скам'янілості приблизно одного віку і належать до групи птахотазових динозаврів – орнітоподи, передає The Times Journal﻿.

Частина хребця динозавра. Джерело: University of Oregon

"Досі більшість скам'янілостей, виявлені в штаті, були ссавцями, і ці скам'янілості мали набагато молодший вік" , – повідомили дослідники.

Перша скам'янілість була знайдена біля містечка Мітчелл, другий фрагмент був розкопаний за чотири милі на північний захід від населеного пункту. Палеонтологи поки не визначили, чи належать останки одному динозавру або ж різним.

Зображення ймовірного зовнішнього вигляду динозавра. Джерело: University of Oregon

Вважається, що орнітоподи жили в епоху від пізнього тріасса до пізнього крейдового періоду. У ці ж два періоди жили хижі динозаври, такі як еораптор і тираннозавр.