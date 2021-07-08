У Хмельницькому чоловік наївся грибів і потрапив до реанімації

У Хмельницькому грибами отруївся чоловік 32-річний чоловік. Нині його рятують у відділенні детоксикації Хмельницької обласної лікарні. У чоловіка сплутана свідомість, галюцинації та досить важкий стан, повідомляє Є.

Про це розповіла Валентина Щавінська, лікарка з гігієни харчування Державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

«Отруєння дуже важке. З того, що лікарям вдалося встановити, потерпілий – хмельничанин Чоловік назбирав тільки мухоморів. Відварив їх та повечеряв ними учора, 6 липня, близько сьомої години вечора. А вже через годину його забрали лікарі. Чоловік ще зміг сам викликати швидку» , - повідомила Валентина Щавінська.

Спочатку потерпілого з отруєнням забрали до міської лікарні, утім, з огляду на стан, перемістили до відділення детоксикації обласного медзакладу.