"Дельта"-штам знижує природний імунітет після перенесеного COVID

Дельта-варіант коронавірусу може знижувати природний захист організму після перенесеної хвороби на 60%. Про це говорять результати дослідження, проведеного INSACOG, імперським коледжем Лондона і Копенгагенським університетом в Делі, повідомляє РБК-Украина.

Вчені кажуть, що Дельта-варіант SARS-CoV-2 відрізняється високим ступенем передачі й володіє поліпшеними імунними здібностями вислизати - знижуючи захист від попередніх інфекцій до 60%.

Це вдалося з'ясувати, вивчивши дані четвертої хвилі коронавірусу в Індії в Делі. Дослідження ще не пройшло рецензування, проте підтверджує побоювання інших вчених про те, що "Дельта" - більш стійкий штам, не кажучи вже про свою заразність. Це призвело до 10-кратного збільшення кількості нових випадків захворювання в квітні в Делі, з приблизно 2500 до 25000 щоденних випадків протягом двох тижнів.

Дослідження показали, що "Дельта" здатний частково ухилятися від захисного імунітету, викликаного попередньою інфекцією. Попереднє зараження в деяких випадках забезпечувало тільки 50% захисту від зараження варіантом "Дельта", яку він забезпечує проти попередніх ліній.

Для проведення дослідження вчені проаналізували дані, отримані населення справ, у яких були антитіла проти хвороби.

"В цілому, ми відзначаємо, що варіант Дельта здатний створювати дуже швидкозростаючі спалахи з проривом у вакцинації. Ми хотіли б ще раз підкреслити, що попередні інфекції, висока серопозитивність і низьке охоплення вакцинацією є недостатніми перешкодами для його поширення, як це було помічено в Делі, і для його стримування в усьому світі будуть потрібні рішучі відповідні заходи громадської охорони здоров'я" , - відзначили вчені.

Автор: Наталья Скороход