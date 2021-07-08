Популярний електромобіль знімають з виробництва

Компанія BMW зовсім скоро відправить на пенсію електричний хетчбек i3 - один з найстаріших, найвідоміших і найпопулярніших електромобілів в світі, повідомляє АвтоПортал.

Поштовхом до такого висновку послужила інформація, яку поширили західні ЗМІ: зокрема, повідомляється, що нещодавно американських доларів поінформували про те, що останні екземпляри BMW i3 для ринку США зійдуть з конвеєра в липні 2021 року.

Як повідомляє видання Bimmertoday, - це перший крок до повної відмови від i3. У 2022 році виробництво i3 на заводі BMW в Лейпцигу буде повністю зупинено і для інших ринків.

Про закриття проекту BMW i3 чутки ходили вже давно. Автомобіль застарів вже і морально і технічно - він з'явився на світ ще в 2013 році. У 2018-му модель пережила оновлення, але все ж до сучасних електромобілів хетч вже явно не дотягує. Наприклад, Інформаційно-розважальна система в BMW i3 вже не відповідає тому рівню, на який розраховують покупці нового автомобіля преміум-класу, а запас ходу і зовсім залишає бажати краще.

Замість i3 BMW зосередиться на розробці нових моделей, а також «підтримки» свіжих електромобілів на кшталт BMW i4 і BMW iX (обидва, до речі, дебютували в цьому році і надійдуть на ринок у найближчі місяці). Втім, назва i3 все ж може залишитися з нами: для окремих ринків, таких як Китай, баварці готують електричний аналог седана 3-Series - такий кандидат як ніхто інший підходить для присвоєння культового найменування.