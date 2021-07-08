Лукашенко заявив про ніби-то початок "терористичної атаки" Заходу
Олександр Лукашенко заявив про початок "терористичної атаки" на Білорусь. Захід нібито хоче позбавити республіку суверенітету, повідомляє РБК-Украина.
За його словами, спостерігається постійне посилення "наступального потенціалу" Північноатлантичного альянсу біля кордонів.
"Розширюється склад сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь", - сказав Лукашенко на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу.
Він заявив, що Білорусь не хоче воювати, але білоруська армія
"може завдати противнику неприйнятний збиток".
Автор: Анастасія Рокитна