У США виявили новий штам COVID: знижує ефективність вакцин на 70%

У США виявили новий штам коронавірусу під назвою Епсілон. Він може на 70% знизити ефективність наявних вакцин, повідомляє Обозреватель.

За даними дослідників з Вашингтонського університету і лабораторії Vir Biotechnology в Сан-Франциско, у цього варіанту є три мутації.

Вони руйнують нейтралізовані антитіла, які виробляються такими вакцинами, як Pfizer і Moderna, і захищають від інфекції.

Також спайковую мутації можуть відсунути на другий план природні антитіла, які утворюються у людини після зараження коронавірусом.

Під час дослідження одного з білків-шипів дослідники виявили, що мутація послабила 14 з 34 безпечних для вакцинації нейтралізуючих антитіл.

Зазначається, що ефективність поточних щеплень може бути знижена на 50-70% у порівнянні зі штамом, який вперше було виявлено в травні 2020 року.