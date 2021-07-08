Заступника міністра оборони часів Порошенко обирають запобіжний захід

Сьогодні, 8 липня, в Печерському райсуді обирають запобіжний захід Ігорю Павловському, який займав посаду заступника міністра оборони часів Порошенко. На захист Павловського встали прихильники п'ятого президента.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Як стало відомо, на минулому тижні Павловському вручили підозру за новими розкраданням в армії, а саме про закупівлі військової техніки завідомо низької якості. І за контрактами, які ставили в привілейовані умови заводи Порошенко.

Відзначимо, що в аналогічній справі вчора вже заарештували директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандру.