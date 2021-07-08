Імпорт газу з ЄС в Україну збільшився в 11 разів

У червні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну в 11 разів перевищив обсяги травня (8,5 млн куб. М), склавши майже 90,25 млн куб. м, повідомляє UBR.

Весь газ імпортований віртуальним реверсом з Угорщини. Всього за півроку було імпортовано 651,46 млн куб. м блакитного палива.

При цьому експорт з України в минулому місяці склав лише 14,92 млн куб. м, реекспорт - 6,63 млн куб. м. За шість місяців було перекачано 63,72 млн кубів, реекспортовано з митного складу ПСГ - 689,47 млн куб. м.

У ОГТСУ відзначили, що через тимчасову зупинку на ремонт "Турецького потоку" понад 6 млн кубометрів газу були реекспортовані в Румунію через трансбалканський газовий коридор. Це доводить, що європейський ринок потребує інфраструктури українських ГТС, яка може гнучко реагувати на коливання попиту, вважає гендиректор оператора Сергій Макогон.

"При відсутності довгострокового транзитного контракту інфраструктура ГТС буде оптимізована, і європейський ринок втратить ці маневрені потужності і потрапить в залежність від однієї монопольної структури", - сказав він.

Будівництво обхідних газопроводів є загрозою для всіх європейців з точки зору енергетичної та економічної безпеки, додав Макогон.