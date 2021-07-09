ЄС вперше визнав іноземний COVID-сертифікат

Єврокомісія прийняла рішення стосовно визнання швейцарського сертифіката COVID-19. Швейцарія стала першою країною, чий іноземний документ було визнано ЄС, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначає видання La Nacion, за словами речника ЄС Крістіана Віганда, Єврокомісія визнає швейцарський COVID-сертифікат, який відтепер вважатиметься еквівалентним цифровим документам політичного об'єднання.

Варто відзначити, що Швейцарія стала першою країною, поза межами ЄС, чий сертифікат буде приєднаний до електронної системи.

Зокрема, як відзначив Віганда, COVID-сертифікати ЄС також визнаватимуться й на території Швейцарії.

Автор: Сергій Пишкін