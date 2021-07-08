АТ "Укрзалізниця" розмістила 5-річні євробонди на $300 млн під 7,875% річних, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в банківських колах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Емітентом випуску є Rail Capital Markets plc.

Залучені кошти "Укрзалізниця" спрямує на обслуговування боргових зобов'язань компанії та на погашення кредиту АТ "Сбербанк".

Також частину коштів планується спрямувати на поповнення оборотного капіталу "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску п'ятирічних єврооблігацій "Укрзалізниці" (УЗ) очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B (EXP)" і помістило його в список Rating Watch "Негативний".

У травні 2021 року "Укрзалізниця" фіналізувала угоду з АТ "Сбербанк" про часткову зміну графіка погашення заборгованості перед банком і планує поступово знизити вартість цього фінансування, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі компанії.