Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Четвертий день поспіль рух котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку нагадує коливання маятника.

Якщо в травні або червні можна було говорити про виражений тренд - або на зміцнення, або на ослаблення національної валюти, то в липні рух котирувань більше нагадує чи то коливання маятника, то чи рух великих «гойдалок», які переміщаються з однієї крайньої точки до іншої . При цьому очевидно бажання деяких учасників торгів «розгойдати» цей маятник, збільшивши амплітуду коливання. Навіщо це робиться, думаю, зрозуміло: спекулянти заробляють на цих рухах, продаючи на максимумах, а потім відкуповуючи на мінімальних значеннях. Така ситуація цілком влаштовує Національний банк: йому не доводиться витрачати ресурси, згладжуючи коливання; спекулянти це роблять за нього. А ось відкупити якийсь обсяг валюти під час руху до мінімумів - цілком реально. Так і сьогодні: на початку торгів спочатку пішли вниз, опустившись до 27,23 гривень на покупку, а потім «маятник» хитнувся в протилежний бік, і до обіду досягли тижневого максимуму - 27,33 гривень на покупку і 27,355 гривень на продажу. А до закриття торгів знову рушили вниз. Фахівці називають таку поведінку ринку «бічним трендом», або, на жаргоні біржових трейдерів, «боковик».

Закрили торги четверга на 4,5 копійки на покупці і на 7 копійок на продажу вище, ніж в середу, по суті, повернувшись до рівня закриття вівторка.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,23 / 27,31 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися вже, ніж вчора: спред на старті склав 8 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 27,24 гривень пройшла в 09:43. На старті покупців валюти було трохи більше, ніж продавців, але різниця була не суттєвою. До 10 ранку угоди йшли у вузькому діапазоні 27,24-27,25 гривень. Потім активізувалися спекулянти: вони почали виставляти заявки на купівлю, граючи на підвищення курсу. Котирування відреагували зростанням і до початку обідньої перерви досягли максимальних значень. З 13 до 14 годин угоди йшли в діапазоні 27,30-27,31 гривень. Після обіду активність покупців почала знижуватися, і зростання котирувань припинився. До закриття торгів відкотилися від максимальних значень дня.

Котирування закриття - 27,30 / 27,34 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 15,7 млн у порівнянні з середою і склав 142,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2679 гривень.

Офіційний курс долара на 9 липня встановлено на позначці 27,2862 гривень за долар, зниження на 1,31 копійки.

Офіційний курс євро на 9 липня встановлено на позначці 32,3191 гривні за євро, зростання на 2,81 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1838. Після вчорашньої публікації протоколу засідання FOMC з питання процентної ставки євро кинувся вгору, піднявшись до вечора до позначки 1,1866 долара, але потім скорегував своє зростання і знизився до 1,1835 долара.

Російський рубль вранці четверга прискорив своє падіння, опустившись до 75,35 рублів за долар на тлі триваючого зниження світових цін на нафту. До вечора він частково відіграв втрати, піднявшись до 74,70 рублів за долар і станом на 19:00 торгується в діапазоні 74,64-74,74 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні подешевшав до 3,66-3,69 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Розгойдування курсу долара вгору-вниз в неширокому діапазоні з великою часткою ймовірності продовжиться і в п'ятницю. При цьому навряд чи амплітуда коливань буде більше, ніж в попередні дні. Вище 27,35-27,38 гривень на покупку вирости безготівковим доларом завтра буде складно, тому що спекулянти, які сьогодні купували валюту, завтра по досягненню цих рівнів почнуть так само активно її продавати. У той же час і зниження нижче 27,22-27,23 гривень на покупку буде утруднено: тут вже може підключитися Національний банк, який так само зацікавлений в поповненні золотовалютних резервів.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва сьогодні вдень піднімався до 27,26-27,27 гривень, а до вечора опустився до 27,25 гривень. Як бачимо, коливання курсу на готівковому ринку значно слабшими, і це пояснюється річної пасивністю і відсутністю інтересу до покупок готівкової валюти. Завтра долар почнуть продавати по 27,25-27,26 гривень, далі все буде залежати від ситуації на міжбанку. Залежно від того, в який бік піде міжбанк, туди ж попрямує і готівковий долар, при цьому відстаючи в темпі і тримаючись нижче на кілька копійок.

Євро на FOREX завтра цілком може продовжити зростання. Слідом за ним рушить і готівковий євро, який вже сьогодні за день виріс в ціні на 10 копійок: з 32,19-32,20 до 32,28-32,30 гривень. Завтра євро почнуть продавати по 32,29-32,30 гривень, але протягом дня він має непоганий шанс вирости ще на кілька копійок.

Готівковий російський рубль вже подешевшав, відігравши падіння на світових ринках. Завтра вранці його продаватимуть по 3,66-3,69 гривні за 10 рублів, і дешевше в останній робочий день тижня він вже не буде.