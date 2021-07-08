У Кувейті зареєстрували температуру +70 градусів

Країни Аравійського півострова накрило аномальною спекою. За останній тиждень в цьому регіоні зафіксували кілька температурних рекордів. Так, в Кувейті весь тиждень стовпчики термометрів не падають нижче +50 С, а у вівторок, 6 липня температура там піднялася до нечуваних +73 градуси, повідомляє Страна.ua.

У соціальних мережах з'явився ролик, зроблений жителями Кувейту. На ньому видно, як через сильну спеку плавляться автомобілі та інші пластикові та металеві предмети, що знаходяться під прямим сонцем.

Крім того чоловік з електронним термометром виміряв температуру в тіні і під відкритим сонцем. Прилад показав +54 і +72 градуси, відповідно.

Також фахівці метеорологічного департаменту Кувейту заявили, що в останні дні червня в населеному пункті Ель-Джахра температура досягла +53 градусів, а в Аль-Нувайсібе вона піднялася до +52 градусів.

У департаменті також попередили, що до кінця тижня збережеться спекотна температура і стовпчики термометрів сягнуть +50 градусів. Відзначається, що аномальне потепління в регіоні поширюється з початку червня і, орієнтовно, закінчиться в перших числах вересня.

Видання Gulf News повідомляє, що на тлі підвищення температури в деяких великих містах жителі залишилися без електроенергії, так як енергетична система країни не справляється. Влада звернулася до населення з закликом скоротити споживання енергії і замінити старі кондиціонери, так як вони дають сильне навантаження на мережу.

В Україні синоптики прогнозують посилення спеки в п'ятницю, 9 липня. Ночі обіцяють поки прохолодні.