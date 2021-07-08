У Миргороді затримали дівчину, яка напала з ножем на поліцейського

У Полтавській області в Миргороді затримали 22-річну жінку, яка напала на поліцейського з ножем. Її відправили в спецзаклад на обстеження, повідомляє Страна.ua.

"Під час роботи за викликом слідчий Миргородського райвідділу поліції постраждав від агресивних дій 22-річної мешканки міста. Жінка ножем порізала офіцеру передпліччя, коли той намагався припинити її протиправну поведінку в громадському місці", - йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.

Повідомляється, що у вівторок, 6 липня, близько 17 години, слідчо-оперативна група прибула на вул. Спартаківську через неадекватну поведінку молодої жінки посеред вулиці.

З початку року жителька Миргорода регулярно потрапляла в поле зору поліції і суду. На цей раз від нецензурної лайки жінка перейшла до погроз, адресованих поліцейським. Одну з них - порізати ножем - вона виконала.

Порушницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та направили в спеціалізований заклад для обстеження.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (Заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

В рамках виробництва призначені судові експертизи. Фігурантці вже повідомлено про підозру, і вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов'язків (в залежності від їх тяжкості) Кримінального кодексу передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.