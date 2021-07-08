Толстой назвав Україну "частиною великої Росії"

Віцеспікер Державної Думи Росії, який очолює делегацію країну-агресора в Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає, що "купку людей, які захопили владу (в Україні), потрібно повісити на ліхтарях". Також він назвав нашу країну "частиною РФ", повідомляє Обозреватель.

Таку заяву Петро Толстой зробив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1". На нього в Twitter звернув увагу журналіст, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасі Денис Казанський.

"Насправді ми один народ, як сказав президент. Проблема тільки в купці негідників, які антиконституційним шляхом там захопили владу. Ось їх треба перевішати на ліхтарях. А Україна – це, безумовно, частина нашої великої Росії" , – сказав Толстой.

Казанський прокоментував його виступ так: "А потім вони дивуються, чому ж в Україні їх так не люблять".