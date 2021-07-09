На американських військових протестують "таблетки від старіння"

У 2022 році військовослужбовці США випробовуватимуть на собі таблетку, здатну нейтралізувати деякі природно регресивні наслідки старіння. Препарат покликаний підвищити бойову готовність військ, повідомляє Обозреватель.

Експеримент став частиною урядової програми, передає Express. Командування спеціальних операцій США (USSOCOM) уже підтвердило, що відповідатиме за такі дослідження.

"Ми завершили доклінічні дослідження безпечності та дозування в очікуванні подальших тестів продуктивності в 2022 фінансовому році" , – додав командувач ВМС Тім Хокінс.

За його словами, капсула таблетки містить "невелику молекулу, придатну для людини". Препарат матиме нутрицевтичну форму як для цивільного населення, так і для військовослужбовців.

"Ці зусилля не спрямовані на створення фізичних рис, яких ще не існує природним способом. А йдеться про підвищення бойової готовності наших сил за рахунок покращення характеристик, які зазвичай знижуються з віком" , – додав Хокінс.

Таблетками хочуть підвищити бойову готовність військових

Розробники співпрацюють у цьому питанні з провідними галузевими партнерами та клінічними дослідними інститутами. Фахівці намагаються створити нутрицевтики у формі таблеток, чиї переваги можуть враховувати підвищення продуктивності людини (висока витривалість і швидше відновлення після травм).

Для проведення випробувань у USSOCOM об'єднали зусилля з приватною біотехнологічною лабораторією MetroBiotech. Зазначається, що в цих ліках нутрицевтична форма схожа на "харчову добавку". Їх можна вживати у вигляді вітамінних таблеток або протеїнового порошку.