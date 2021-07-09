9 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У Бразилії - Карнавал в Ріо-де-Жанейро, в США - День обізнаності про черепно-мозкові травми, День подяки колекціонерам автомобілів, День без ліфчика, День цукрового печива, День «Не кладіть всі яйця в один омлет», в Угорщині - Фестиваль вина «Бичача кров», в Камбоджі - День посадки дерев, в Кірібаті - День літніх людей, День національної культури, в Австралії - День Конституції, День «Шоу Теннант-Крик», в Аргентині - День Незалежності, в Бразилії - День Конституціоналістської революції, в Казахстані - День працівників водного господарства, День працівників органів податкової служби, в Палау - День Конституції, в Азербайджані - день співробітників органів дипломатичної служби, в Канаді - день провінції Нунавут, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 9 липня, річниці та події

У 1868 році набрала чинності 14-а поправка до Конституції Америки - одна з найважливіших для країни. Вона говорить, що всі особи, народжені в США або ті, що отримали громадянство і підкоряються законам країни, є її громадянами і громадянами того штату, де вони проживають, і можуть бути позбавлені права на життя, свободу і власність тільки рішенням суду, а не виданням будь-яких обмежувальних законів. У 1870 році в Конституцію була внесена 15-а поправка - право голосу в США не обмежується кольором шкіри, расовою приналежністю або рабським станом в минулому. Конституція США була прийнята 17 вересня 1787 року на конституційному Конвенті у Філадельфії і потім ратифікована всіма 13, що існували на той час, штатами. Тоді вона складалася з семи статей. На сьогоднішній день в неї було внесено всього 27 поправок. Цей приклад гідний наслідування. Конституція України, прийнята в 1996 році, змінювалася кілька разів. Всі зміни щоразу пов'язані з приходом нової влади.

9 липня прийнято вважати днем народження іменитого Вімблдонського турніру. Так, в 1868 році на орендованій землі в Ворпл-Роад на околиці Лондона був створений «Всеанглійський крокет-клуб». Гра в крокет тоді була дуже популярною. У 1872 році один з любителів крокету, щоб записати свою дочку в довічні члени клубу, подарував йому Кінний каток для вирівнювання грунту на ігрових майданчиках. До речі, крокетники ще любили пограти в лаун-теніс. Заради цієї забави в 1875 році клуб відкрив перший тенісний корт. Мода на гру набирала обертів. І треба ж-зламалася «газонокосарка», ігри доводилося відкладати через швидке заростання корту. Нова «машинка» коштувала 10 фунтів – захмарна сума для клубу на той час. І тоді прийшла ідея - провести Чемпіонат, щоб підсобрати грошенят. Плата за участь була встановлена в розмірі однієї гінеї, а вхідна плата для глядачів - в розмірі одного шилінга (Гінея - золота монета, яка була вперше викарбувана в 1663 році, цінувалася трохи дорожче, ніж фунт і шилінг). Переможцем став Спенсор Гор, який після фінального матчу заявив: «Теніс – дуже складна гра, і я не впевнений, чи зможе вона стати дійсно популярною». У касі клубу, після вручення призів, Залишилося 17 гіней, яких з лишком вистачило на нову «газонокосарку». А на сьогодні Вімблдонський турнір є одним з найбільших тенісних турнірів світу з призовим фондом у мільйони фунтів.

9 липня 1961 року в канадському Вінніпезі було відкрито пам'ятник Великому Кобзареві Тарасу Шевченку.

У 2002 році в цей день була викрита безпрецедентна медична помилка у Великобританії. В результаті недбалості лікарів у білої пари в клініці штучного запліднення народилася темношкіра двійня.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 липня вшановує пам'ять святого Давида Солунського (Фессалонікійського), відлюдника. У народі день назвали «Суничником» - за традицією 9 липня починали збирати суницю. Інші назви свята: «День Давида», «Медозбір», «Ягідниця», «Тихвинська».

Що сьогодні не можна робити

Не варто викидати суницю, навіть якщо вона прим'ялася - краще з неї що-небудь приготувати.

Прикмети на 9 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дощ - така погода встановиться до осені;

день жаркий - протягом сорока днів протримається палюча посуха, прохолода прийде лише у вересні;

день посушливий - грибів до осені не буде;

багато суниці - зима буде морозною.

Іменини 9 липня

Іменини у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгія та Івана.