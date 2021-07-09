День Петра і Павла 2021: дата і традиції святкування

У липні церква відзначає свято одних з найбільш шанованих в християнстві святих – апостолів Петра і Павла. Це свято також має назви Петрів день, Петрівка, Рибний день. Петро і Павло – первоверховні апостоли в християнстві, повідомляє УНИАН.

Відзначається це свято щорічно 12 липня за новим стилем, або 29 червня за старим стилем. Саме 12 липня в один день обидва святих прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа.

Хто такі святі Петро і Павло

Апостол Петро – це один з дванадцяти апостолів і відданий учень Христа. До знайомства з Ісусом він був одружений і працював звичайним рибалкою. Після страти Ісуса і його вознесіння на небеса продовжив проповідувати християнство. Був розп'ятий вниз головою за часів гонінь на християн.

Святий Павло сам брав участь у переслідуванні перших християн і залишав їх у темниці. Під час однієї з подорожей почув голос Христа і осліп. Після цього він увірував в Бога, зцілився і прийняв хрещення. Проповідував християнство і створював християнські громади. Був обезголовлений в один день з Петром.

Традиції святкування Петрового дня

Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали

Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віруючі в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.

Що не можна робити в День Петра і Павла