День Петра і Павла 2021: дата і традиції святкування
У липні церква відзначає свято одних з найбільш шанованих в християнстві святих – апостолів Петра і Павла. Це свято також має назви Петрів день, Петрівка, Рибний день. Петро і Павло – первоверховні апостоли в християнстві, повідомляє УНИАН.
Відзначається це свято щорічно 12 липня за новим стилем, або 29 червня за старим стилем. Саме 12 липня в один день обидва святих прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа.
Хто такі святі Петро і Павло
Апостол Петро – це один з дванадцяти апостолів і відданий учень Христа. До знайомства з Ісусом він був одружений і працював звичайним рибалкою. Після страти Ісуса і його вознесіння на небеса продовжив проповідувати християнство. Був розп'ятий вниз головою за часів гонінь на християн.
Святий Павло сам брав участь у переслідуванні перших християн і залишав їх у темниці. Під час однієї з подорожей почув голос Христа і осліп. Після цього він увірував в Бога, зцілився і прийняв хрещення. Проповідував християнство і створював християнські громади. Був обезголовлений в один день з Петром.
Традиції святкування Петрового дня
Цей день називають Петровим розговінням, оскільки 12 липня закінчується Петрів піст. Традиційно в цей день влаштовували гулянки, хороводи, ярмарки. Селяни готувалися до збору сіна. Напередодні свята прибирали будинки, а в сам Петрів день не працювали
Особливо шанується це свято у рибалок, адже святий Петро походить з рибальської сім'ї. Рибалки моляться апостолу і просять послати хороший улов. Часто свято зустрічають за риболовлею. Віруючі в цей день можуть відвідати храм і попросити в апостолів здоров'я для рідних.
Що не можна робити в День Петра і Павла
- У цей день заборонена важка фізична праця. Роботу в саду і городі краще відкласти.
- Не можна лихословити, лаятися, сумувати 12 липня.
- У День Петра і Павла не слід укладати шлюб.
- Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям в цей день не можна.