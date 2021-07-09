У США виписали штраф на $10 тис. за відмову надіти маску в літаку

У США пасажир літака був оштрафований на 10,5 тисяч доларів через те, що відмовився під час польоту надіти маску. Штраф був виписаний Федеральним авіаційним управлінням країни, повідомляє Кореспондент.

Інцидент стався ще 27 лютого. Чоловік здійснював переліт зі штату Юта до Арізони.

"Бортпровідник сім разів нагадував йому надягати маску належним чином, і кожен раз він спускав її з носа після того, як бортпровідник йшов", - йдеться в повідомленні.

Потім пасажир посварився з бортпровідником, не став заповнювати протокол про порушення і відмовився надавати посвідчення особи.

Також він звинуватив бортпровідників в агресивності.

З 1 січня 2021 року FAA отримало 3 271 повідомлення про недисципліновану поведінку пасажирів, в тому числі близько 2 475 повідомлень про те, що пасажири відмовляються дотримуватися федеральних вимог щодо масок.