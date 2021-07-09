В Україні за тиждень заблокували понад 60 тис. атак на Держінформресурс

Фахівці Державної спецзв'язку за тиждень (з 30 червня по 6 липня) 2021 року заблокували понад 60 тис. атак, більша частина яких прикладного рівня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі інтернет заблоковано 60 тис. атак різних видів, що на 28% більше ніж на попередньому тижні. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (97%). Працівниками Державтоінспекції зафіксовано і заблоковано 11 DDoS-атак", - повідомляється на сайті відомства в четвер.

Відзначається, що системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти і кібератаки на об'єктах моніторингу зафіксовано 1 237 378 підозрілих подій (на 5% більше ніж на попередньому тижні). Зокрема: спроб отримання прав користувача - 48%; спроб отримання прав адміністратора - 21%; порушень корпоративної політики безпеки - 10%; підозрілого виконувані коду - 7%; застосування нестандартних протоколів - 6%.

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA в цей період зареєстровано та опрацьовано 3696 кіберінцидентів (на 12% більше ніж на попередньому тижні).

Відзначається, що переважна більшість оброблених інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується поширення шкідливого програмного забезпечення - 75% і фішингу - 24%.