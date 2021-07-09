Населення автоматично переведуть до постачальника газу "останньої надії"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення, яке забезпечує автоматичний перехід споживачів газу до постачальника "останньої надії" – ГК Нафтогаз України, повідомляє Экономическая правда.

Ухваленим рішенням передбачається автоматична поставка природного газу постачальником "останньої надії" виробникам теплової енергії в умовах, коли виробник теплової енергії залишився без постачальника або у чинного постачальника відсутня підтверджена номінація для потреб виробника теплової енергії.

Рішення набуває чинності 1 серпня цього року.