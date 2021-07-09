У Миколаєві сталася бійка зі стріляниною

У Миколаєві вночі сталася масова бійка і стрілянина. Правоохоронці затримали шість місцевих жителів, повідомляє Кореспондент.

"Вночі 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів на пр. Миру в Миколаєві відбувається бійка і чутні постріли", - йдеться в повідомленні.

У відділення було доставлено шість жителів Миколаєва і області у віці від 20 до 34 років. З одного з автомобілів, в якому знаходилися чоловіки, поліцейські вилучили два пістолети.

Слідчі з'ясовують обставини і причини конфлікту.

Відкрито кримінальні провадження у ст. 263 незаконне зберігання зброї і ст. 296 хуліганство КК України.