Косметологиня дала поради, як боротися з другим підборіддям

Щоб позбутися від другого підборіддя та обвисання шкіри, потрібно підібрати домашній догляд, який поверне шкірі пружність. Щоб боротися з першими ознаками старіння, варто використовувати крем у складі якого: вітамін C, коензим Q10, ретинол та інші корисні компоненти, повідомляє Обозреватель.

Про це розповіла лікарка-косметологиня Карина Должанська. Експертка пояснила, які процедури є дієвими проти другого підборіддя.

"Необхідно попередити появу статичних зморшок та підібрати вітамінний домашній догляд разом з лікарем, який недопустить погіршення стану шкіри" , – зауважила косметологиня.

Жінки хочуть позбутися другого підборіддя

Експертка повідомила, що проблему зазвичай розділяють на три стадії. На початковому етапі від другого підборіддя можна позбутися за допомогою доглядових засобів косметики, які покращують пружність шкіри, ретельно її зволожують та підтягують.

На другому етапі, коли проблема більш значна – косметолог радить використовувати спеціальні ін'єкції для корекції, які розщеплюють жир. Також друге підборіддя може бути генетичною особливістю обличчя, від якої можна позбутися лише за допомогою пластичної хірургії.

Массаж обличчя не допомагає боротися з другим підборіддям

Масаж – дієва профілактика старіння і обвисання шкіри, яка знімає гіпертонус м'язів й покращує притоки крові.