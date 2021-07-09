Експорт зернових нового врожаю перевищив 500 тисяч тонн

Україна з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) вже експортувала 518 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що в 2,4 рази менше, ніж на аналогічну дату попереднього МР, свідчать дані Міністерства аграрної політики і продовольства, повідомляє БiзнесЦензор.

Так, на 9 липня експортовано 178 тис. тонн пшениці, 333 тис. тонн кукурудзи, 2,5 тис. тонн борошна.

Однак, Україна поки що не експортувала ячмінь.

Згідно з попередніми даними Мінагрополітики, Україна в 2020/2021 МР експортувала 44,63 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 21,3% менше, ніж роком раніше.

У 2019/2020 МР Україна експортувала 56,72 млн тонн зернових і зернобобових культур.