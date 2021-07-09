Huawei підписала угоду з Volkswagen

Компанія Huawei оголосила про підписання ліцензійної угоди з постачальником автомобілів Volkswagen Group, повідомляє Autoconsulting.

Угода включає в себе ліцензію на основні патенти (SEP) Huawei за стандартом 4G, яка поширюється на транспортні засоби Volkswagen, що підтримують функцію бездротового зв'язку. Ця угода знаменує собою найбільшу ліцензійну угоду Huawei в сфері автомобільної промисловості.

«Ми інноваційна компанія, що володіє провідним патентним портфелем на бездротові технології, що створює велику цінність для автомобільної промисловості. Ми раді, що основні гравці автомобільної галузі визнають це. Впевнені, що використання наших передових технологій, передбачене угодою, принесе користь споживачам в усьому світi», - сказав Сун Люпин (Song Liuping), глава юридичного департаменту компанії Huawei.

Очікується, що понад 30 мільйонів транспортних засобів будуть оснащені ліцензованими технологіями Huawei відповідно до укладених компанією угодами.

За останні 20 років Huawei уклала понад 100 патентних ліцензійних договорів з провідними компаніями з Європи, США, Японії, Південної Кореї. Компанія Huawei продовжить забезпечувати сучасним цифровим зв'язком все більшу кількість автомобілів, щоб створити повністю підключений інтелектуальний світ.