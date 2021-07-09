Ціни на газ в Європі повернулися до зростання

Ціни на газ на спотовому ринку Європи після нетривалої корекції, в ході якої вони опускалися нижче $400 за тисячу кубометрів, повернулися до зростання. Цьому свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Так, вартість газу з поставкою в п'ятницю на найбільш ліквідному хабі Європи, голландському TTF, піднялася до $417 за тисячу кубометрів. При цьому попередні дві торгові сесії контракт "на день вперед" дешевшав, опустившись в середу до приблизно $399 за тисячу кубометрів. Свого максимуму контракт досяг 5 липня, піднявшись до $466 за тисячу кубометрів.

Експерти відносять коротке зниження цін на газ до корекції. При цьому сам сплеск цін, який розпочався 30 червня, носив спекулятивний характер. Приводом стала відмова Газпрому 29 червня бронювати додаткові потужності ГТС України напередодні ремонтів на газопроводах "Ямал-Європа" і "Північний потік" в липні.