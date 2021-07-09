Санта Дімопулос розчулила рідкісним фото з чоловіком і донькою

Українська співачка і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом з чоловіком Ігорем Кучеренко і маленькою донькою Софією вирушила на відпочинок на Лазурне узбережжя. Щаслива артистка порадувала шанувальників рідкісним і неймовірно милим сімейним кадром, повідомляє РБК-Украина.

Знімок з коханим і донькою зірка опублікувала у своєму Instagram. На фото сімейство сидить на дивані, при цьому малятко, якій у вересні виповниться 2 роки, розташувалася між батьками. В руках Софія тримає яскраву книгу.

фото: instagram.com/santadimopulos

"Мої улюблені фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон і фотографує НАС" , - поділилася співачка.

Автор: Марина Настевич