Санта Дімопулос розчулила рідкісним фото з чоловіком і донькою
Українська співачка і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос разом з чоловіком Ігорем Кучеренко і маленькою донькою Софією вирушила на відпочинок на Лазурне узбережжя. Щаслива артистка порадувала шанувальників рідкісним і неймовірно милим сімейним кадром, повідомляє РБК-Украина.
Знімок з коханим і донькою зірка опублікувала у своєму Instagram. На фото сімейство сидить на дивані, при цьому малятко, якій у вересні виповниться 2 роки, розташувалася між батьками. В руках Софія тримає яскраву книгу.
"Мої улюблені фото - не постановочні. Це той випадок, коли наша улюблена няня хапає телефон і фотографує НАС", - поділилася співачка.
Автор: Марина Настевич