Зустріч Зеленського і Меркель: в Німеччині озвучили теми переговорів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, у тому числі врегулювання на Донбасі та реформи. Переговори пройдуть 12 липня, повідомляє РБК-Украина.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією" , - зазначив Зайберт.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу"Північний потік-2".