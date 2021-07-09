У Британії побудували незвичайний електромобіль

На "Фестивалі швидкості" у британському Гудвуді стартап McMurtry Automotive з Глостершира презентував екстравагантний трековий електрокар Speirling (ірл. гроза). Новина здатна розвинути швидкість до 323 км/год, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Машина не призначена для використання на звичайних дорогах, але зате фани швидкості зможуть повною мірою насолодитися їй на гоночних треках. На трасі у Гудвуді Spеirling пілотував дев'ятиразовий призер "24 годин Ле-Мана" Дерек Белл.

В основі новинки лежить углепластіковий монокока з інтегрованою батарей. Джерело: McMurtry Automotive

В основі новинки лежить углепластіковий монокока з інтегрованою батарей. Кузов виготовлений з композитних матеріалів. Підвіска багатоважільна, з адаптивним регулюванням кліренсу. За 19-дюймовими колісними дисками ховаються карбоно-керамічні гальмівні механізми.

Ззаду розташований тяговий електромотор потужністю близько 1000 к.с. Джерело: McMurtry Automotive

Ззаду розташований тяговий електромотор потужністю близько 1000 к.с., живлення для якого забезпечує батарея енергоємністю 60 кВтг. Такий тандем забезпечує можливість повести на треку до 60 хвилин у максимальних швидкісних режимах, що, за словами творців, еквівалентно 560 км на звичайних дорогах.