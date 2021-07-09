В МОЗ порекомендували онкохворим вакцинуватися від COVID-19

Люди з онкологічними хворобами мають ймовірність дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресс-служба МОЗ.

Так, згідно з висновками національної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ), люди з онкологічними хворобами можуть використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

Крім того, у відомстві додали, що разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні.

Зазначимо, за інформацією МОЗ, терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. У звязку з цим НТГЕІ розробив рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України.