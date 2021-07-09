Скандал навколо російської нафти: польську трубу очистили від "бруду"

Компанія PERN, трубопровідний оператор, очистила польську трубопровідну систему від нафти, забрудненої хлорорганическими сполуками (ХОС). Вона потрапила до Польщі зі східного напрямку в 2019 році, повідомили в компанії, повідомляє UBR.

Минулого місяця PERN відправила останні партії на переробку. Так, рівень ХОС в цьому ресурсі безпечний для систем нафтопереробки.

"Необхідність захистити клієнтів PERN привела до того, що очищення системи зайняло більше часу, ніж очікувалося, тобто більше 2 років", - розповіли в компанії.

У PERN нагадали, що в квітні 2019 го до Польщі поставили понад 1 млн т сировини для клієнтів з Польщі та Німеччини. При цьому вона містила ХОС на рівні 300 ppm при допустимих 10 ppm. Компанія припинила перекачування по трубопроводу, тому що сировина була небезпечним для нафтопереробних заводів.

На даному етапі Польща також отримує сигнали про проблеми з якістю сировини на східному напрямку.

Крім того, за останні два роки компанія диверсифікувала канали поставок, в тому числі збільшила потужності зі зберігання біля узбережжя Балтійського моря.

Нагадаємо, 18 квітня 2019 року на Мозирському НПЗ в Білорусі виявили нафту з перевищенням рівня ХОС, яка потрапила в пункт прийому в Самарській області. В результаті був припинений транзит сировини до Європи по трубопроводу "Дружба". Тоді порушилися поставки в Україну, а також Білорусь, Польщу, Угорщину, Німеччину і країни Балтії.

Компенсацію збитків вантажовідправникам доручено організувати "Транснафти", керівництво якої вирішило, що виплати будуть на рівні $ 15 на один барель.