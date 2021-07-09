Екснардепу Семенченку оголосили нову підозру

Колишньому народному депутату Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив адвокат Семенченка Владислав Добош.

Текст підозри також є в розпорядженні видання.

Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали тільки у створенні незаконного збройного формування та організації вчинення терористичного акту.

Однак майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалася ще одна — придбання і зберігання зброї (ч.3 ст.27 і ч.2 ст. 28 і ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

За словами адвоката Семенченка, підозра була очікуваною, проте здивування викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування ніби повинно передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра базується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.