У Бангладеш загорівся завод, в пожежі загинуло понад 50 людей

У Бангладеш загорівся завод з виробництва соків. Внаслідок сильної пожежі загинуло щонайменше пів сотні людей, повідомляє Обозреватель.

Деякі робітники стрибали з даху, щоб врятуватися. Джерело: CNN

Пожежа спалахнула у четвер, 8 липня, у місті Рупгандж, яке знаходиться на схід від столиці Дакки. Про це повідомив CNN. Зазначається, що у другій половині дня загорівся перший поверх шестиповерхової будівлі заводу Hashem Foods Ltd.

Стрімкому поширенню вогню сприяла наявність хімічних та легкозаймистих речовин, таких як поліетилен та освітлене вершкове масло. Через це пожежа швидко перекинулась на інші поверхи.

Зазначається, що кожен з поверхів будівлі має 3250 квадратних метрів, але до них можна дістатися лише двома сходовими клітками, тому багато робітників не могли вийти, коли вогонь поширився і на сходи.

Троє людей загинули, коли, намагаючись врятуватися, зістрибнули з даху будівлі. А загалом Внаслідок пожежі постраждали щонайменше 52 людини, переважно працівники заводу та службовці. Тіла, які дістали зі згарища, були обгорілими настільки, що їх не можливо було пізнати.

Пожежники дістають зі згарища останки жертви. Джерело: CNN

Рятівникам вдалось евакуювати з палаючих приміщень заводу 25 людей.

Пожежу вдалося локалізувати до п’ятниці, 9 липня. Родичі зниклих безвісти працівників влаштували демонстрацію на території заводу.

Районна адміністрація сформувала комітет з вивчення інциденту.