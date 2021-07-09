Атака на сайт ВМС України: хакери РФ виклали фейки про "Сі Бриз-2021"

У п'ятницю, 9 липня, було зафіксовано хакерські атаки з РФ на вебпортал Військово-Морських сил Збройних Сил України, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

"9-го липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті, відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями «Сі Бриз — 2021», що наразі тривають у басейні Чорного моря" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жоден з документів не було отримано в результаті витоку з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

Також в результаті хакерської атаки мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено "використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення". Крім того, зафіксовані випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного вебпорталу Міністерства оборони України.

Зараз загрози усунені, робота сайту ВМС буде відновлена найближчим часом.

За даними Міноборони, до проведення інформаційних операцій проти України залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ за підтримки кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів РФ.