Захарова порадила США "переключитися з російської загрози на НЛО"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова оцінила заяву американського телеведучого Такера Карлсона про стеження після спроби організувати інтерв'ю з російським президентом Володимиром Путіним. Вона зазначила в своєму Telegram-каналі, що «російське досьє» стало стабільним компонентом внутрішньополітичному житті США і порекомендувала переключитися на прибульців і НЛО, повідомляє Лента.Ру.

Захарова додала, що це дуже дивна історія, в якій незрозуміло хто правий: чи то журналіст, який відстоює свободу слова перед обличчям лібералів, то чи стоять на сторожі закону та порядку федеральні сили, які опинилися під прицілом медіа.