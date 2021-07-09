Захарова порадила США "переключитися з російської загрози на НЛО"
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова оцінила заяву американського телеведучого Такера Карлсона про стеження після спроби організувати інтерв'ю з російським президентом Володимиром Путіним. Вона зазначила в своєму Telegram-каналі, що «російське досьє» стало стабільним компонентом внутрішньополітичному житті США і порекомендувала переключитися на прибульців і НЛО, повідомляє Лента.Ру.
Захарова додала, що це дуже дивна історія, в якій незрозуміло хто правий: чи то журналіст, який відстоює свободу слова перед обличчям лібералів, то чи стоять на сторожі закону та порядку федеральні сили, які опинилися під прицілом медіа.
"Обидва гірше, якщо чесно. Тому що американський медіа-профспілка загруз в пропагандистському болоті і змові з політичними елітами. Історія не варта була б уваги, якби не той факт, що до цього брудного американському білизни знову чогось підкинули тезу про" російську загрозу "." Русское досьє "стало в гірших традиціях маккартизму стабільним компонентом внутрішньополітичному житті США. Погано у хлопців з фантазією. Пора переходити на прибульців і НЛО", - уклала офіційний представник російського МЗС.